СМИ: финский МИД не считает целесообразным закрытие консульства РФ на Аландских островах

По данным Yle, в ведомстве полагают, что реализовать такие решения было бы "сложно с юридической точки зрения"

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Финляндии не считает целесообразным упразднение консульства РФ в Мариехамне, административном центре автономной области Аландские острова. Об этом сообщил финский телерадиоканал Yle со ссылкой на источники.

По их сведениям, "в МИД пришли к выводу о том, что Финляндии не следует пытаться отказаться от демилитаризации Аландских островов и упразднить российское консульство в Мариехамне". Согласно источникам, в ведомстве полагают, что реализовать такие решения было бы "сложно с юридической точки зрения". При этом подчеркивается, что позиция МИД "не является окончательной".

Отмечается, что президент Финляндии Саули Ниинистё поручил МИД подготовить доклад по этому вопросу.

Петиция в поддержку упразднения российского диппредставительства на Аландах была опубликована на сайте гражданских инициатив Финляндии 4 апреля 2023 года, сразу после вступления республики в НАТО. "Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу ее безопасность", - считают авторы петиции. По состоянию на утро 27 сентября петицию подписали 50 150 человек, что достаточно для ее направления на рассмотрение в финский парламент.

Консульство в Мариехамне появилось в 1940 году в соответствии с Московским мирным договором между СССР и Финляндией после войны 1939-1940 годов, в том числе для контроля за демилитаризацией региона. Как заявил бывший руководитель военной разведки и один из составителей петиции Пекка Товери в интервью газете Hufvudstadsbladet, это диппредставительство является "историческим рудиментом" и должно быть закрыто. Его поддерживает член парламента Пяйви Рясянен, занимавшая ранее пост министра внутренних дел, которая тоже считает, что присутствие российских дипломатов на Аландах должно рассматриваться под углом обострения обстановки в Балтийском регионе.