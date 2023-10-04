4 октября, 01:54
Военная операция на Украине

Блинкен заявил, что Киев сам должен решать, где применять поставленные Западом вооружения

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что украинцы "должны решать, как лучше всего защищать свою страну, как лучше всего вернуть земли"

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Киев сам должен принимать решения о том, каким образом и где применять поставленные Западом вооружения и "как лучше всего вернуть" прежние украинские территории, вошедшие в состав России.

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Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В конце концов, решения о том, как применять эту [военную] технику, где применять, - эти решения принимать украинцам. Они должны решать, как лучше всего защищать свою страну, как лучше всего вернуть земли <...>. Мы оставляем это на их усмотрение", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства, выступая во вторник в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас). Прямая онлайн-трансляция его выступления шла на сайте Госдепартамента США.

"Наша позиция заключается в том, чтобы не поощрять удары за пределами Украины и не способствовать их нанесению. Однако в фундаментальном плане эти решения предстоит принимать украинцам", - заверял Блинкен.

Он не дал конкретного ответа на вопрос о том, не стоит ли Западу переходить к масштабной поставке Киеву вооружений, позволяющих наносить удары глубоко на территории России и по ее кораблям в открытом море. "Что важно в такой же мере, как и конкретно взятая система [вооружений], так это ее применение украинцами. Иными словами, обучены ли они этому? Поскольку значительная часть технологий, которые мы им предоставляли, - это технологии, которые они не использовали и применению которых не обучались. Так что их надо обучать. Толку нет, если передавать это им, а они не обучены применению. Второе: способны ли они осуществлять ремонт этого? Часть этих систем является сложной, требует большой работы для поддержания в боеготовом состоянии. <...> Наконец, является ли это частью внятного, всеобъемлющего плана битвы, настолько эффективного, насколько возможно? Вот факторы, которые мы рассматриваем всякий раз", - сказал госсекретарь.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Спустя год, 28 сентября, Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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