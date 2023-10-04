Маккарти подтвердил, что не намерен переизбираться на пост спикера Палаты представителей

Он отметил, что занимать эту должность было для него честью

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния), отправленный в отставку во вторник, подтвердил, что не будет добиваться переизбрания на должность.

"Я не буду снова баллотироваться на пост спикера Палаты представителей. Возможно, я проиграл голосование сегодня, но я боролся за то, во что я верю, а я верю в Америку", - написал Маккарти на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Экс-спикер отметил, что занимать этот пост было для него честью.

Ранее об отсутствии у Маккарти намерения переизбираться сообщила газета Politico.

3 октября большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Маккарти с поста. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри (республиканец, от штата Северная Каролина).

Инициатором процедуры голосования и автором соответствующей резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США. Причиной стали резкие идеологические противоречия между ним и Маккарти. Гетц и другие республиканцы из нижней палаты Конгресса, придерживающиеся правых и крайне правых взглядов, не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября.