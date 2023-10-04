Politico: Маккарти не намерен добиваться переизбрания спикером Палаты представителей США

Большинство в нижней палате американского законодательного органа ранее проголосовало за его смещение с поста

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния), смещенный с должности спикера Палаты представителей Конгресса США, не будет добиваться переизбрания на этот пост. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, Маккарти, избранный спикером в январе текущего года, во вторник сообщил своим однопартийцам в нижней палате Конгресса, что не намерен вновь выдвигать свою кандидатуру на третий по значимости пост в государственной иерархии США.

Ранее большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Маккарти с поста. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США. Причиной стали резкие идеологические противоречия между ним и Маккарти. Гетц и другие республиканцы из нижней палаты Конгресса, придерживающиеся правых и крайне правых взглядов, не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября.