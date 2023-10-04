МИД КНР выступил против внесения китайских компаний в список спонсоров войны Киевом

В ведомстве призвали украинскую сторону немедленно исправить ошибку

ПЕКИН, 4 октября. /ТАСС/. Пекин выступает против внесения Киевом китайских компаний в список "спонсоров войны", призывает украинскую сторону немедленно исправить ошибку. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе МИД КНР.

"Китай решительно выступает против внесения китайских предприятий в соответствующий список и призывает украинскую сторону немедленно исправить ошибку, чтобы устранить ее негативное влияние [на двухсторонние отношения]", - говорится в заявлении китайского дипломатического ведомства.

Ранее Национальное агентство по противодействию коррупции Украины сообщило о внесении трех крупнейших китайских нефтегазовых корпораций в список "спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ. В перечень попали CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.