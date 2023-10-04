Двое республиканцев выразили намерение бороться за пост спикера Палаты представителей

О таких планах сообщили представляющий штат Огайо республиканец Джим Джордан и один из руководителей республиканского большинства Стив Скэлис, передает NBC

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Представляющий штат Огайо республиканец Джим Джордан и один из руководителей республиканского большинства Стив Скэлис (штат Луизиана) заявили о намерении бороться за пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает телеканал NBC.

Первым об участии в борьбе за кресло спикера заявил Джордан. Он уже направил формальное обращение членам палаты с просьбой поддержать его кандидатуру. Скэлис намерен сделать это в ближайшее время.

После голосования об отставке спикера Кевина Маккарти Палата представителей ушла на недельный перерыв. Законодатели проголосуют за назначение нового спикера 11 октября. 10 октября представители республиканского большинства проведут закрытый форум, на котором желающие баллотироваться на должность смогут выдвинуть свои кандидатуры. До избрания нового спикера Палаты представителей законодатели не смогут проводить голосования по ряду вопросов, например, по поводу бюджета на 2024 финансовый год, однако смогут продолжить вести дела. В частности, может быть продолжено расследование оснований для запуска процедуры импичмента в отношении президента США Джо Байдена.

3 октября большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Маккарти с поста. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри (республиканец, от штата Северная Каролина).