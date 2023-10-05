В Конгрессе США вновь призвали приостановить военную помощь Азербайджану

Председатель комитета по иностранным делам Сената Бен Кардин считает, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать демократические реформы, проводимые руководством Армении в последние годы

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов должна приостановить предоставление Азербайджану военной помощи в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Такое мнение высказал председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) в распространенном письменном заявлении.

В сентябре с такими же заявлениями выступал его предшественник на этом посту Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). "Соединенные Штаты должны прекратить оказание помощи Азербайджану в сфере безопасности до тех пор, пока он не остановит эту жестокую кампанию", - подчеркнул Кардин, говоря о военной операции Баку. Он подверг жесткой критике азербайджанские власти за их действия на территории Нагорного Карабаха. "Мы должны расширить гуманитарную поддержку тем этническим армянам, которые покинули Нагорный Карабах. США также должны продолжать поддерживать демократические реформы, проводимые руководством Армении в последние годы, включая усилия по развитию прозрачности, эффективного управления и экономического сотрудничества с США, а также Западной Европой в целом", - заключил Кардин.

Менендес выступал с аналогичными заявлениями и в конце прошлого месяца внес вместе однопартийцами и республиканцам в Сенат законопроект, который содержит санкции против Азербайджана из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также помощь Армении. Инициатива разрешает вашингтонской администрации включить Армению в программу оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам, "разрабатывать программу обеспечения безопасности народа Нагорного Карабаха и вводить санкции против" азербайджанских властей за их действия по отношению к Нагорному Карабаху.