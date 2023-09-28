История Карабаха

Президент Нагорно-Карабахской республики 28 сентября Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 сентября 2023 года президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

История

Территория современного Карабаха с начала II века до н. э. входила в состав Великой Армении (Арцах), была одной из ее провинций. В 822 году в Арцахе было провозглашено независимое армянское княжество Хачен, которое спустя 22 года признало власть Ашота I Багратуни, провозгласившего себя царем Армении. После утраты централизованной армянской государственности в 1045 году Хаченское княжество оставалось одной из тех областей, где сохранялось армянское правление. В XVI-XVII веках Хаченское княжество утратило самостоятельность, и в середине XVIII века его территории стали частью Карабахского ханства, после чего регион покинула значительная часть армянского населения.

В начале XIX века в результате русско-персидской войны 1804-1813 годов Карабахское ханство вошло в состав России, что было закреплено Кюрекчайским договором 1805 года и Гюлистанским мирным договором между Российской империей и Персией 1813 года. После этого часть мусульман, населявших Карабах, эмигрировала в Персию. В то же время из Персии на земли бывшего ханства, а также на территории бывших Нахичеванского и Эриванского ханств вернулись армянские семьи.

В 1822 году Карабахское ханство было преобразовано в одноименную провинцию Российской империи, в 1840 году стала Шушинским уездом Каспийской области. В 1846 году уезд стал частью Шемахинской губернии (с 1859 года - Бакинской), а в 1867 году - Елизаветпольской.

После свержения монархии в 1917 году Карабах находился в юрисдикции коалиционного Закавказского комиссариата, оставаясь де-факто независимым регионом, управляемым межнациональным советом. В 1918 году в Закавказье была провозглашена независимая Азербайджанская демократическая республика, претендовавшая на территории бывших Бакинской и Елизаветпольской губерний. В 1919 году съезд армян Карабаха признал юрисдикцию Азербайджана над регионом. В мае 1920 года, после установления в Азербайджане Советской власти, Карабах был занят частями Красной армии.

4 июля 1921 года кавказское бюро центрального комитета РКП(б) приняло решение передать территорию Карабаха Армении. Однако уже на следующий день, 5 июля, пленум бюро пересмотрел свое решение, оставив Карабах в подчинении Азербайджанской ССР, "исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами". Регион получил права широкой автономии с центром в городе Шуша. В 1923 году была образована Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК) с центром в Ханкенди (армянское название - Степанакерт). В 1937 году АОНК была преобразована в Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО) Азербайджанской ССР.

Согласно переписи 1926 года, доля армян среди населения Карабаха составляла 94%, по данным последней советской переписи 1989 года - 77%.

Провозглашение НКР и конфликт 1991-1994 годов

В советский период руководство Армении неоднократно поднимало вопрос о передаче Карабаха под свою юрисдикцию, однако не получала поддержку союзного руководства. За присоединение к Армении выступало и армянское население Карабаха. В конце 1980-х годов, в период перестройки, на фоне резкого подъема национальных движений конфликт между Баку и Ереваном обострился. В 1987 году в Карабахе началась кампания по сбору подписей населения за воссоединение с Арменией. В начале 1988 года 75 тыс. подписей были переданы в ЦК КПСС, что вызвало крайне негативную реакцию властей Азербайджанской ССР.

20 февраля 1988 года областной совет НКАО обратился в Верховные Советы СССР, Азербайджанской и Армянской союзных республик с просьбой рассмотреть вопрос о передаче области в состав Армении. Советское руководство расценило эту просьбу как проявление национализма. 12 июля 1988 года облсовет Карабаха заявил о выходе из состава Азербайджана. В ответ 18 июля президиум ВС СССР принял постановление, в котором говорилось о невозможности передачи НКАО Армении.

С сентября 1988 года между армянами и азербайджанцами начались вооруженные столкновения. В январе 1989 года по решению президиума ВС СССР в НКАО было введено прямое управление со стороны союзного руководства. 1 декабря 1989 года советы Армянской ССР и НКАО приняли постановление о "воссоединении" республики и области. Однако президиум Верховного Совета СССР в январе 1990 года признал его неконституционным.

В начале 1990 года на армяно-азербайджанской границе начались бои с применением артиллерии. 15 января 1990 года союзные власти ввели в НКАО и прилегающих районах чрезвычайное положение. В августе 1991 года, во время так называемого парада суверенитетов и образования новых суверенных государств, Карабах де-юре стал частью независимой Азербайджанской Республики. 2 сентября 1991 года на совместной сессии совета области и Шаумяновского районного советов была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика в составе СССР. В нее вошли территории НКАО, Шаумяновского района и позднее - часть Ханларского района Азербайджана. 10 декабря 1991 года на референдуме о статусе НКР 99,98% его участников высказались за независимость региона, однако ни советское руководство, ни мировое сообщество итоги плебисцита не признали. 6 января 1992 года ВС НКР принял Декларацию "О государственной независимости Нагорно-Карабахской Республики".

Провозглашение независимости Карабаха положило начало открытому вооруженному противостоянию между Арменией и Азербайджаном за контроль над регионом. Конфликт стал первым крупным вооруженным противостоянием на территории постсоветского пространства.

Проведя масштабные наступательные операции, силы обороны НКР установили практический полный контроль над автономией (92,5% терртории бывшей НКАО), а также заняли полностью или частично семь приграничных азербайджанских районов (около 8% территории Азербайджана). В свою очередь Азербайджан сохранил контроль над частями Мартунинского, Мартакертского и Шаумяновского районов НКР. По различным оценкам, потери азербайджанской стороны в ходе конфликта составили от 4 тыс. до 11 тыс. убитыми, армянской - от 5 тыс. до 6 тыс.

Боевые действия были прекращены после подписания соглашения, призывающего к прекращению огня в зоне конфликта (Бишкекский протокол; 5 мая 1994 года), и соглашения о бессрочном прекращении огня (9 мая 1994 года).

Ситуация в регионе после 1994 года

На протяжении последующих лет региона оставался провозглашенной республикой, не признанной ни одним государством - членом ООН.

Политический процесс урегулирования конфликта, который велся в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ (с 1992 года; Россия, США и Франция), не принес результатов. Стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, на границе происходили локальные инциденты с применением огнестрельного оружия. Периодически в зоне конфликта вспыхивали крупные вооруженные столкновения.

Обострение конфликта в 2020 году и его урегулирование

В 2020 году ситуация в регионе резко обострилась. Вооруженные столкновения, начавшиеся в июле, переросли в сентябре в полномасштабные военные действия между Арменией и Азербайджаном с применением боевой техники. По данным Азербайджана, жертвами боевых действий стали порядка 3 тыс. военнослужащих ВС страны и 100 гражданских лиц. По данным армянской стороны, в ходе вооруженных столкновений погибли около 4 тыс. человек.

Конфликт был остановлен после того, как 9 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остались на занятых позициях, в регионе были размещены российские миротворцы. Под контроль Баку перешел ряд районов вокруг непризнанной НКР, в том числе Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

В продолжение процесса урегулирования 11 января 2021 года в Москве лидеры России, Армении и Азербайджана подписали новое совместное заявление, в котором, в частности, было предусмотрено разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. 26 ноября 2021 года в Сочи главы трех стран условились предпринимать шаги для повышения уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и оговорили необходимость создания двусторонней комиссии по ее делимитации с последующей демаркацией.

В 2022 году Ереван и Баку договорились также о заключении мирного соглашения. 6 апреля 2022 года в Брюсселе Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели встречу при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, по итогам которой поручили министрам иностранных дел своих стран начать подготовку к переговорам по мирному договору. Однако проект документа так и не был согласован.

Однако обстановка в регионе осталась сложной. 13-14 сентября 2022 года на азербайджано-армянской государственной границе вновь произошел крупный вооруженный конфликт с использованием артиллерии и крупнокалиберного оружия. Стороны обвинили друг друга в эскалации.

Заявления о взаимном признании территориальной целостности

6 октября 2022 года в Праге по итогам встречи с участием главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эмманюэля Макрона Никол Пашинян и Ильхам Алиев подтвердили приверженность своих стран Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга (Армения признает территорию Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км, куда входит и Карабах, а Азербайджан признает территорию Армении на 29,8 тыс. кв. км). Кроме того, они договорились пригласить на границу Армении и Азербайджана гражданскую миссию Евросоюза.

17 мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Совета Европы в Рейкьявике подтвердил, что Армения признает суверенитет Азербайджана в его границах на территории 86,6 тыс. кв. км, куда входит и Карабах (при условии обеспечения безопасности армянского населения в этом регионе).

Антитеррористическая операция Баку в сентябре 2023 года

В начале сентября 2023 года стороны вновь обвинили друг друга в эскалации обстановки и в нарушениях режима прекращения огня. 19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе и потребовало вывода из региона армянских военных. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией" и заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил. Москва призвала конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что де-юре Азербайджан действует в пределах своей международно признанной территории, поскольку армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.

20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян в послании к народу Армении заявил, что Армения "принимает к сведению" решение властей Карабаха о переговорах с Азербайджаном. При этом он подчеркнул, что "Республика Армения не участвовала в [подготовке] подписанного текста по Карабаху и не была стороной обсуждений". В Ереване 19 сентября начались масштабные акции протеста с требованием отставки властей республики.

21 сентября и 25 сентября в Евлахе и Ходжалы прошли встречи представителей армянского населения Карабаха и властей Азербайджана, на которых в том числе обсуждались вопросы реинтеграции армянского населения. По состоянию на 28 сентября в Армению из региона прибыли более 65 тыс. беженцев.