5 октября, 01:07
Военная операция на Украине

CNN: без средств США Украина столкнется с проблемами на поле боя через несколько недель

По сведениям телекомпании, шансы Киева получить новый пакет помощи от Вашингтона "весьма небольшие"

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Украина без финансовой поддержки США начнет испытывать серьезные проблемы на поле боя уже через несколько недель, сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей американской администрации.

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Военная операция на Украине. Онлайн

По сведениям телеканала, учитывая, что выборы нового спикера Палаты представителей Конгресса США после смещения с этого поста Кевина Маккарти состоятся лишь на следующей неделе, "шансы на новый пакет весьма небольшие". Вместе с тем представители американской администрации предупреждают законодателей, что в вопросе одобрения новой помощи киевским властям "время имеет ключевое значение".

В среду президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что сможет найти денежные средства для оказания дальнейшей помощи Украине даже в том случае, если Конгресс США откажется поддержать такие программы, однако отказался от дальнейших пояснений по этому вопросу.

Конгресс США принял, а Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на 2024 финансовый год. Но по инициативе Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о дальнейшем финансировании Украины. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и нескольким другим странам в сферах экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан Байденом в субботу вечером и обрел таким образом силу закона.

Президент США заявил в воскресенье, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву, и призвал республиканцев на Капитолийском холме поддержать инициативы такого рода. 

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