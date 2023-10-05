Сенатор США заявил о "хаосе" в Палате представителей из-за ситуации с Маккарти

Ричард Блюменталь указал, что Сенат, в отличие от Палаты представителей, будет продолжать работать

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США оказалась "в полнейшем хаосе" из-за ситуации со смещением спикера Кевина Маккарти. Такое мнение высказал американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

"Я крайне недоволен ситуацией в [Палате представителей]. <...> Мы расходимся по некоторым вопросам, но то, что происходит в палате, это полнейший хаос. Они буквально не могут голосовать по законопроектам, выносить их на обсуждение. <...>. По всему миру наши войска несут военную службу, правоохранительные органы и аварийно-спасательные службы работают, а Конгресс парализован [деятельностью] этой крайне правой радикальной группы. Это небольшая часть Республиканской партии, но они сумели ввергнуть Палату представителей в хаос", - сказал Блюменталь в эфире телеканала Bloomberg TV.

Политик указал, что Сенат, в отличие от Палаты представителей, будет продолжать работать, и выразил надежду, что нижняя палата вскоре "внесет свой вклад".

Ситуация в Конгрессе

После голосования об отставке спикера Кевина Маккарти Палата представителей ушла на недельный перерыв. Законодатели проголосуют за назначение нового спикера 11 октября. Перед этим, 10 октября, представители республиканского большинства проведут закрытый форум, на котором желающие баллотироваться на должность смогут выдвинуть свои кандидатуры. До избрания нового спикера Палаты представителей законодатели не уполномочены проводить голосование по ряду вопросов, например, по поводу бюджета на 2024 финансовый год, однако могут продолжить вести дела. В частности, может быть продолжено расследование оснований для запуска процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена.

3 октября большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Маккарти с поста. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).