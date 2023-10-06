6 октября, 06:31
Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

МИД Индии выразил обеспокоенность визитом посла США в Пакистане в Кашмир

В Нью-Дели считают Джамму и Кашмир неотъемлемой территорией страны и призывают уважать суверенитет и территориальную целостность Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 октября. /ТАСС/. Индийские власти обеспокоены визитом посла США в Пакистане Дональда Блоума в Кашмир. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи.

"Наша позиция в отношении того, что союзная территория Джамму и Кашмир является неотъемлемой частью Индии, хорошо известна", - сказал Багчи.

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Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку.

Сейчас на этой территории нет государственной границы: ее разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения. 

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СШАИндияВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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