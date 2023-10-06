6 октября, 09:25
Кризис в Сирии

Египет осудил террористическую атаку в Хомсе

МИД страны призвал международное сообщество "активизировать усилия по искоренению терроризма и источников его поддержки и финансирования"

КАИР, 6 октября. /ТАСС/. Каир выступил с осуждением террористической атаки на военное училище в городе Хомс, в результате которой погибли десятки человек, в том числе женщины и дети. Об этом говорится в специальном заявлении египетского министерства иностранных дел.

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"Египет самым решительным образом осуждает террористическое нападение на военный колледж в Хомсе и выражает соболезнования родственникам погибших и сочувствие правительству и народу Сирии, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в заявлении египетского внешнеполитического ведомства.

Власти Египта, указывается в документе, "подтверждают свою твердую позицию, отвергая все формы насилия, экстремизма и запугивания мирных граждан". МИД призвал международное сообщество "активизировать усилия по искоренению терроризма и источников его поддержки и финансирования". 

Теги:
СирияЕгипетКризис в Сирии
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