Что известно о теракте в военном училище в Хомсе

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) террористов 5 октября нанес удар по военному училищу в городе Хомс. В результате атаки погибли 89 человек.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Что произошло
- Нападение, в ходе которого применялись беспилотники, произошло на плацу в конце праздничной церемонии присвоения офицерских званий курсантам училища.
- Как рассказал один из очевидцев происшествия, "взрывы раздались возле трибун, где находились семьи военных, их родители, братья, сестры, жены и дети".
- Телеканал Аl Hadath сообщил, что вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас принимал участие в церемонии в момент удара.
- Позднее сирийская артиллерия поразила базы атаковавших училище боевиков. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, все объекты, по которым наносились удары, уничтожены, противник понес существенные потери в живой силе и технике.
- По информации Al Mayadeen, новая партия БПЛА, которая использовалась при атаке, была доставлена три месяца назад из Франции и предназначалась для наемников из "Туркестанской исламской партии".
Погибшие и пострадавшие
- По последним данным, погибли 89 человек, 277 пострадали.
- Минздрав Сирии сообщал, что среди жертв есть женщины и дети.
- Командование ВС республики заявило, что большинство погибших и раненых - члены семей сирийских военных, которые были приглашены на церемонию.
Реакция
- В мечетях Сирии пройдут заупокойные службы по жертвам атаки. В стране объявили трехдневный траур по погибшим, отменены все спортивные и культурно-развлекательные мероприятия.
- Партия "Арабский социалистический союз" отметила, что "преступное злодеяние террористов было совершено накануне 50-й годовщины арабо-израильской войны 1973 года, в ходе которой сирийская армия вписала яркие страницы в свою летопись".
- Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Сирии. Он призвал все стороны "проявлять максимальную сдержанность".
- Правительство Венесуэлы осудило теракт.