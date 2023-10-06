6 октября, 06:18
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Что известно о теракте в военном училище в Хомсе

Izzeddin Kasim/ Anadolu Agency via Getty Images, архив
© Izzeddin Kasim/ Anadolu Agency via Getty Images, архив

Беспилотный летательный аппарат (БПЛАтеррористов 5 октября нанес удар по военному училищу в городе Хомс. В результате атаки погибли 89 человек.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Что произошло

  • Нападение, в ходе которого применялись беспилотники, произошло на плацу в конце праздничной церемонии присвоения офицерских званий курсантам училища.
  • Как рассказал один из очевидцев происшествия, "взрывы раздались возле трибун, где находились семьи военных, их родители, братья, сестры, жены и дети".
  • Телеканал Аl Hadath сообщил, что вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас принимал участие в церемонии в момент удара.
  • Позднее сирийская артиллерия поразила базы атаковавших училище боевиков. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, все объекты, по которым наносились удары, уничтожены, противник понес существенные потери в живой силе и технике.
  • По информации Al Mayadeen, новая партия БПЛА, которая использовалась при атаке, была доставлена три месяца назад из Франции и предназначалась для наемников из "Туркестанской исламской партии".

Погибшие и пострадавшие

  • По последним данным, погибли 89 человек, 277 пострадали.
  • Минздрав Сирии сообщал, что среди жертв есть женщины и дети.
  • Командование ВС республики заявило, что большинство погибших и раненых - члены семей сирийских военных, которые были приглашены на церемонию.

Реакция

  • В мечетях Сирии пройдут заупокойные службы по жертвам атаки. В стране объявили трехдневный траур по погибшим, отменены все спортивные и культурно-развлекательные мероприятия.
  • Партия "Арабский социалистический союз" отметила, что "преступное злодеяние террористов было совершено накануне 50-й годовщины арабо-израильской войны 1973 года, в ходе которой сирийская армия вписала яркие страницы в свою летопись".
  • Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Сирии. Он призвал все стороны "проявлять максимальную сдержанность".
  • Правительство Венесуэлы осудило теракт.
 
Теги:
Сирия
© Информационное агентство ТАСС
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