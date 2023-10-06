Что известно о теракте в военном училище в Хомсе

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) террористов 5 октября нанес удар по военному училищу в городе Хомс. В результате атаки погибли 89 человек.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Что произошло

Нападение, в ходе которого применялись беспилотники, произошло на плацу в конце праздничной церемонии присвоения офицерских званий курсантам училища.

Как рассказал один из очевидцев происшествия, "взрывы раздались возле трибун, где находились семьи военных, их родители, братья, сестры, жены и дети".

Телеканал Аl Hadath сообщил, что вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас принимал участие в церемонии в момент удара.

Позднее сирийская артиллерия поразила базы атаковавших училище боевиков. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, все объекты, по которым наносились удары, уничтожены, противник понес существенные потери в живой силе и технике.

По информации Al Mayadeen, новая партия БПЛА, которая использовалась при атаке, была доставлена три месяца назад из Франции и предназначалась для наемников из "Туркестанской исламской партии".

Погибшие и пострадавшие

По последним данным, погибли 89 человек, 277 пострадали.

Минздрав Сирии сообщал, что среди жертв есть женщины и дети.

Командование ВС республики заявило, что большинство погибших и раненых - члены семей сирийских военных, которые были приглашены на церемонию.

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