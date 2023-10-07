В Южной Осетии осудили теракт в военном училище в Хомсе

Глава МИД республики Ахсар Джиоев выразил министру иностранных дел и по делам соотечественников Сирии Фейсалу Микдаду соболезнования в связи с произошедшей трагедией

ЦХИНВАЛ, 7 октября. /ТАСС/. Глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев направил ноту с соболезнованиями министру иностранных дел и по делам соотечественников Сирии Фейсалу Микдаду, решительно осудив теракт в Хомсе, в результате которого погибли 89 человек. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства закавказской республики.

"С чувством глубокой скорби воспринял известие о террористическом акте в Хомсе, где в результате атаки на военную академию имеются человеческие жертвы, в том числе и среди мирного населения. Южная Осетия, неоднократно подвергавшаяся акциям террора со стороны Грузии, решительно осуждает данное преступление", - говорится в ноте.

Джиоев выразил Фейсалу Микдаду соболезнования в связи с произошедшей трагедией.