Абхазия осудила теракт в Хомсе

В Сухуме выразили "соболезнования и сочувствие правительству Сирийской Арабской Республики, ее дружественному народу, а также семьям и родственникам погибших"

СУХУМ, 6 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Абхазии осудило теракт в Хомсе, в результате которого погибли 89 человек, и выразило соболезнование правительству и народу Сирии. Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии.

"Министерство иностранных дел Республики Абхазия решительно осуждает террористический акт, направленный против военного колледжа в сирийском городе Хомс, и выражает искренние соболезнования и сочувствие правительству Сирийской Арабской Республики, ее дружественному народу, а также семьям и родственникам погибших в результате этого отвратительного преступления, и желает скорейшего выздоровления всем раненым", - говорится в соболезновании МИД Абхазии в адрес Министерства иностранных дел Сирии.