Пашинян выступит 18 октября на пленарной сессии Европарламента

Премьер-министра Армении пригласила глава ЕП Роберта Метсола

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 октября выступит на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге. Об этом заявила глава ЕП Роберта Метсола на пресс-конференции на полях неформального саммита ЕС в Гранаде.

"Я пригласила премьера Пашиняна выступить на пленарной сессии. И он выступит 18 октября, через 10 дней", - сказала она.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

По данным Еревана, в Армению въехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек.