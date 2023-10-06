6 октября, 12:25,
обновлено 6 октября, 12:39
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев сообщил, что миссия ООН в ближайшее время вновь посетит Карабах

По словам президента Азербайджана, "Баку поддерживает этот процесс"

БАКУ, 6 октября. /ТАСС/. Миссия ООН в ближайшие дни вновь посетит Карабах. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Генри Клюге.

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"На встрече было сообщено, что в ближайшее время офис резидента-координатора ООН в Азербайджане вместе с представителями соответствующих специализированных учреждений организации вновь посетят территории. Было отмечено, что Баку поддерживает этот процесс", - приводит подробности беседы сайт главы государства. 

Теги:
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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