Алиев сообщил, что миссия ООН в ближайшее время вновь посетит Карабах

По словам президента Азербайджана, "Баку поддерживает этот процесс"

БАКУ, 6 октября. /ТАСС/. Миссия ООН в ближайшие дни вновь посетит Карабах. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Генри Клюге.

"На встрече было сообщено, что в ближайшее время офис резидента-координатора ООН в Азербайджане вместе с представителями соответствующих специализированных учреждений организации вновь посетят территории. Было отмечено, что Баку поддерживает этот процесс", - приводит подробности беседы сайт главы государства.