6 октября, 17:43,
обновлено 6 октября, 18:28
Нобелевская премия

МИД Ирана назвал политической акцией присуждение Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади

Правозащитница получила награду за "борьбу против угнетения женщин в Иране, продвижение прав человека и свободы для всех"

ДУБАЙ, 6 октября. /ТАСС/. Присуждение Нобелевской премии мира иранской правозащитнице Наргес Мохаммади является политической акцией, которая демонстрирует "разочаровывающее отклонение" от первоначальных целей комитета. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

Читайте также
Что известно о лауреате Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади

"Решение Нобелевского комитета является политической акцией, которая соответствует интервенционистской и антииранской политике некоторых европейских правительств <...>, а также демонстрирует разочаровывающее отклонение от его первоначальных целей", - приводятся его слова в Telegram-канале МИД.

Представитель ведомства считает, что формулировка, с которой Мохаммади была присуждена премия, содержит "ложные и противоречивые утверждения о событиях в Иране". Он также назвал нового лауреата человеком, осужденным "за неоднократное нарушение законов и совершение преступных действий".

Нобелевский комитет объявил Мохаммади лауреатом премии мира в пятницу. Как отмечается в мотивировочной части решения, награда присуждена ей за "борьбу против угнетения женщин в Иране, продвижение прав человека и свободы для всех". 

Теги:
ИранНобелевская премия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация