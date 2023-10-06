Нобелевскую премию мира присудили за защиту прав женщин

Лауреатом стала иранская правозащитница Наргес Мохаммади

СТОКГОЛЬМ, 6 октября. /ТАСС/. Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. Об этом объявил Норвежский нобелевский комитет.

Как отмечается в мотивировочной части решения, премию вручат за "за ее борьбу против угнетения женщин", а также "борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".

Как пояснила, представляя лауреата, председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен, "премия мира в этом году также присуждается сотням тысяч людей", которые в предыдущем году выступали против дискриминации и угнетения в отношении женщин в Иране. "Девиз, принятый демонстрантами, - "Женщина - Жизнь - Свобода" - как нельзя лучше отражает самоотверженность и работу Наргес Мохаммади", - сказала она.

Иранские власти задерживали Наргес Мохаммади 13 раз, пять раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюремного заключения. Правозащитница все еще находится в тюрьме.

"Она борется за свободу выражения мнений и право на независимость, а также против правил, требующих от женщин оставаться в тени и прикрывать свое тело. Требования свободы, высказанные демонстрантами, касаются не только женщин, но и всего населения. Она поддерживает борьбу женщин за право жить полноценной и достойной жизнью", - сказала Рейсс-Андерсен, отметив, что эта борьба сопровождалась преследованиями, тюремным заключением.

О лауреате

Наргес Мохаммади родилась в 1972 году в Зенджане в Иране. Она окончила физический факультет Международного университета имама Хомейни и работала инженером в Тегеране, но в 2010 году была уволена в связи с политической активностью, после чего работала в журналистике. На протяжении долгого времени Мохаммади боролась против содержания без суда под стражей политических заключенных и выступала за права женщин, за что была приговорена к тюремному заключению. Кроме того, ей объявлен запрет на выезд из страны.

В 2016 году ее приговорили к 16 годам лишения свободы за "распространение антигосударственной пропаганды" и за членство в "нелегальной организации с целью нанесения ущерба национальной безопасности". Она не выйдет на свободу из тюрьмы Эвин в Тегеране до 2026 года.

Наргес Мохаммади замужем за журналистом Таги Рахмади, который также является правозащитником и с 2011 года находится в тюрьме.

Вручение премии

На Нобелевскую премию мира 2023 года номинированы 305 кандидатов, из них 212 физических лиц и 93 организации. Полный список кандидатов по традиции держится в строгом секрете и может быть обнародован только по истечении 50-летнего срока после присуждения наград.

Нобелевская премия мира впервые была присуждена в 1901 году. Бывали годы, когда победитель в этой номинации не объявлялся, последний раз это произошло в 1972 году. Причинами были Первая и Вторая мировые войны, противоречия между членами комитета и "отсутствие достойных кандидатов".

Церемония вручения премии пройдет в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году увеличился на 1 млн крон по сравнению с прошлым годом и составит 11 млн крон ($1 007 344).

Нобелевская неделя началась 2 октября. Также уже стали известны имена лауреатов премий по физике, химии, медицине и литературе.