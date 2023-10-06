6 октября, 20:04
Попытка госпереворота в Нигере

Al Jazeera: вывод войск Франции из Нигера начнется 9 октября

По сведениям источников телеканала, командование французскими вооруженными силами определило место временного размещения воинского контингента за пределами Нигера

ДУБАЙ, 6 октября. /ТАСС/. Франция начнет вывод своих войск из Нигера в понедельник, 9 октября. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

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По их данным, командование французскими вооруженными силами определило место временного размещения воинского контингента за пределами Нигера. Военнослужащие будут передислоцированы в соседний Чад, где расположен штаб войск Франции в Сахеле. Как отмечает Al Jazeera, представители командования ВС договорились с мятежниками о порядке вывода ограниченного контингента.

5 октября агентство AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции сообщило, что французские военные начнут покидать Нигер в течение недели. По данным радиостанции RFI, первыми будут передислоцированы 400 военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции "Альмахау" близ границы с Мали. Вывод контингента в составе около 1 тыс. человек займет примерно три месяца.

24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отзыве посла и ряда дипломатов из Ниамея и об отказе от военного сотрудничества с мятежниками. Париж планирует вывести свои воска из африканской страны до конца года. 

Теги:
НигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
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