Al Jazeera: вывод войск Франции из Нигера начнется 9 октября

По сведениям источников телеканала, командование французскими вооруженными силами определило место временного размещения воинского контингента за пределами Нигера

ДУБАЙ, 6 октября. /ТАСС/. Франция начнет вывод своих войск из Нигера в понедельник, 9 октября. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

По их данным, командование французскими вооруженными силами определило место временного размещения воинского контингента за пределами Нигера. Военнослужащие будут передислоцированы в соседний Чад, где расположен штаб войск Франции в Сахеле. Как отмечает Al Jazeera, представители командования ВС договорились с мятежниками о порядке вывода ограниченного контингента.

5 октября агентство AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции сообщило, что французские военные начнут покидать Нигер в течение недели. По данным радиостанции RFI, первыми будут передислоцированы 400 военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции "Альмахау" близ границы с Мали. Вывод контингента в составе около 1 тыс. человек займет примерно три месяца.

24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отзыве посла и ряда дипломатов из Ниамея и об отказе от военного сотрудничества с мятежниками. Париж планирует вывести свои воска из африканской страны до конца года.