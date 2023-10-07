CBS: Маккарти опроверг слухи о намерении сложить полномочия конгрессмена США

Как сообщает телекомпания, законодатель останется в нижней палате до окончания срока своих полномочий в январе 2025 года и намерен добиваться переизбрания в 2024 году

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) опроверг данные о якобы его намерении досрочно сложить с себя полномочия конгрессмена.

Как сообщает телекомпания CBS, Маккарти останется в нижней палате до окончания срока своих полномочий в январе 2025 года и планирует добиваться переизбрания в 2024 году. Республиканец представляет 20-й округ штата Калифорния.

6 октября газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что Маккарти якобы заявил однопартийцам о намерении досрочно отказаться от места в Конгрессе. Как утверждало издание, республиканец планирует сложить с себя полномочия после назначения нового спикера Палаты представителей, которое, как ожидается, состоится 11 октября.

3 октября большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Маккарти с поста спикера. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Временно исполняет эти обязанности Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).

После голосования об отставке Маккарти Палата представителей ушла на недельный перерыв. Законодатели проголосуют за назначение нового спикера 11 октября. 10 октября представители республиканского большинства проведут закрытый форум, на котором желающие баллотироваться на должность смогут выдвинуть свои кандидатуры. До избрания нового спикера конгрессмены не уполномочены проводить голосование по серии вопросов, например по поводу бюджета на 2024 финансовый год, однако вправе продолжать вести дела. В частности, может быть продолжено расследование оснований для начала процедуры импичмента президента Джо Байдена.