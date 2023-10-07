7 октября, 09:24,
обновлено 7 октября, 09:51
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили, что из Газы по стране выпустили 2,2 тыс. ракет

© ТАСС/ Reuters

официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что несколько террористов проникли на территорию еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 2,2 тыс. ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы, параллельно несколько террористов проник на территорию еврейского государства. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"С сегодняшнего утра из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2,2 тыс. ракет. Параллельно ряд террористов проникли на израильскую территорию на юге Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи", - распространила высказывания Хагари армейская пресс-служба.

"В настоящее время ЦАХАЛ усиливает подразделения на юге и в населенных пунктах, окружающих сектор Газа, несколькими оперативными соединениями. Командиры прибывают для управления боевыми действиями в каждом месте. Параллельно с этим мы начали широкую мобилизацию резервистов для всех подразделений ЦАХАЛ", - заявил армейский представитель.

В пресс-службе отметили, что глава Генштаба "объявил о масштабной мобилизации резервистов". "Большое количество солдат, включая силы специального назначения, были направлены в район вокруг сектора Газа и действуют в ряде мест, чтобы защитить жителей юга Израиля", - добавили в армейском ведомстве, указав, что "десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по ряду объектов террористической организации ХАМАС в секторе Газа". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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