В результате атак Израиля по сектору Газа убит 161 палестинец

Более 1 тыс. человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 161 палестинец погиб в результате атак израильских сил по палестинскому сектору Газа. Такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава.

"При израильских атаках на сектор Газа убит 161 человек", - указывается в сообщении представителя Минздрава, которое приводит телеканал Al-Hadath. Отмечается, что ранения получили более 1 тыс. палестинцев.

Ранее сообщалось, что жертвами бомбардировок палестинского анклава стали около 30 человек, десятки палестинцев получили тяжелые ранения.

Как заявили представители палестинского движения ХАМАС, некоторое время назад группы палестинских боевиков выпустили по территории Израилю 5 тыс. ракет. По данным телеканала Al-Arabiya, "десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа". Израильские силы наносят удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов. В настоящее время, по сведениям Al-Hadath, столкновения израильских военных с вооруженными группами палестинцев продолжаются в четырех районах, находящихся на территории Израиля близ границы с Газой.

Согласно заявлению главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, операция палестинских радикалов на территории Израиля, которая получила кодовое название "Наводнение Аль-Акса", является реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к одной из главных святынь ислама - мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима.

В новость внесены изменения (15:52 мск) - уточняется число раненых.