ОАЭ призывали обеспечить защиту гражданского населения в Израиле и Палестине

МИД страны также призвал возобновить работу "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию

ДУБАЙ, 7 октября. /ТАСС/. Абу-Даби призывает остановить эскалацию в Израиле и Палестине, а также обеспечить защиту гражданского населения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ, распространенном агентством WAM.

"Объединенные Арабские Эмираты, будучи глубоко обеспокоенными эскалацией насилия между израильтянами и палестинцами, подчеркивают необходимость остановить конфликт и сохранить жизни мирных жителей, а также выражают искренние соболезнования всем пострадавшим в результате боевых действий", - указано в документе.

Ведомство также призвало возобновить работу "квартета" (РФ, США, ЕС и ООН) международных посредников по ближневосточному урегулированию, чтобы "активизировать все усилия для достижения справедливого и всеобъемлющего мира".