7 октября, 12:59
Палестино-израильский конфликт

ОАЭ призывали обеспечить защиту гражданского населения в Израиле и Палестине

МИД страны также призвал возобновить работу "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию

ДУБАЙ, 7 октября. /ТАСС/. Абу-Даби призывает остановить эскалацию в Израиле и Палестине, а также обеспечить защиту гражданского населения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ, распространенном агентством WAM.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

"Объединенные Арабские Эмираты, будучи глубоко обеспокоенными эскалацией насилия между израильтянами и палестинцами, подчеркивают необходимость остановить конфликт и сохранить жизни мирных жителей, а также выражают искренние соболезнования всем пострадавшим в результате боевых действий", - указано в документе.

Ведомство также призвало возобновить работу "квартета" (РФ, США, ЕС и ООН) международных посредников по ближневосточному урегулированию, чтобы "активизировать все усилия для достижения справедливого и всеобъемлющего мира". 

Теги:
ПалестинаОАЭПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация