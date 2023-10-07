Лидер израильской оппозиции предложил премьеру создать чрезвычайный кабмин

Такое правительство "будет справляться с предстоящей сложной, трудной и затяжной военной кампанией", заявил Яир Лапид

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Лидер израильской парламентской оппозиции, экс-премьер Яир Лапид встретился в субботу вечером с главой правительства страны Биньямином Нетаньяху и предложил сформировать единое чрезвычайное правительства на фоне резкой эскалации напряженности вокруг сектора Газа.

"Встретился с премьер-министром Нетаньяху. Проинформировал его, что в текущей чрезвычайной ситуации я считаю, что нужно отложить в сторону все разногласия и установить вместе с ним профессиональное, ограниченное [по сроку полномочий] чрезвычайное правительство, которое будет справляться с предстоящей нам сложной, трудной и затяжной [военной] кампанией", - написал Лапид на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).