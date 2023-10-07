Премьер Таиланда распорядился подготовить самолеты для эвакуации граждан из Израиля

Сеттха Тхависин осудил действия палестинских радикалов, которые привели к гибели и ранениям мирных людей

БАНГКОК, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин распорядился подготовить самолеты для эвакуации таиландских граждан из Израиля.

"Я приказал военно-воздушным силам подготовить самолеты Airbus A340 и C-130 для немедленной эвакуации граждан Таиланда из Израиля", - сообщил он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Таиландский премьер осудил действия палестинских радикалов, которые привели к гибели и ранениям мирных людей. "Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования правительству и народу Израиля. И я присоединяюсь к международному сообществу в осуждении подобных действий", - добавил он.

МИД Таиланда ранее информировал, что один таиландский гражданин получил огнестрельное ранение в результате действий палестинских радикалов на территории Израиля, прилегающей к сектору Газа. Внешнеполитическое ведомство королевства также проверяет информацию о похищении двух граждан Таиланда в районе сектора Газа.