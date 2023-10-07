7 октября, 18:05
Палестино-израильский конфликт

МИД Молдавии решительно осудил обстрелы Израиля из Газы

В ведомстве выразили "глубочайшие соболезнования невинным жертвам"

КИШИНЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Вице-премьер, глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску осудил обстрелы территории Израиля из сектора Газа.

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"Молдавия решительно осуждает массированные обстрелы Израиля со стороны [движения] ХАМАС. Мы выражаем глубочайшие соболезнования невинным жертвам и решительно не приемлем акты террора и насилия. Молдавия твердо стоит на стороне Израиля и его народа", - цитирует пресс-служба главу министерства. МИД внимательно следит за развитием событий и рекомендует находящимся в Израиле молдавским гражданам строго следовать директивам местных властей. 

Теги:
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