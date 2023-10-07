Air France приостановила полеты в Тель-Авив

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, приняты коммерческие меры, позволяющие клиентам бесплатно перенести или отменить поездку

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France отменила полеты в Тель-Авив "до нового распоряжения" из-за обострения ситуации в Израиле. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на пресс-службу компании.

"В координации с Управлением гражданской авиации Франции и израильскими властями Air France приостанавливает полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления, - заявили в пресс-службе. - Приняты коммерческие меры, позволяющие клиентам бесплатно перенести или отменить поездку".

Как уточняет агентство, в общей сложности самолеты компании совершали в Тель-Авив два полета в день. Ближайший рейс должен был вылететь из аэропорта Руасси - Шарль-де-Голль в субботу вечером и приземлиться в аэропорту Бен-Гурион глубокой ночью, однако он также был отменен, что подтверждает табло вылетов на сайте парижской воздушной гавани.

Ранее свой субботний рейс из Парижа в Израиль отменила французская авиакомпания Transavia, которая совершает по этому направлению до 20 рейсов в неделю. "Всем, кто планирует совершить поездку в период с 7 по 9 октября рейсом в Израиль или из Израиля", была предложена бесплатная отсрочка на другой рейс до 15 октября или "ваучер, эквивалентный стоимости билета".

Об отмене или переносе рейсов из-за резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского противостояния объявил и ряд других авиакомпаний. В частности, Lufthansa, Turkish Airlines, Ryanair, Wizz Air и EasyJet сообщили о переносе или отмене нескольких рейсов, но израильские авиакомпании объявили, что полеты по их расписанию будут продолжать выполняться в обычном режиме.