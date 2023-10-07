Аббас заявил, что невыполнение Израилем международных законов ведет ситуацию к взрыву

Президент Палестины указал на необходимость обеспечения международной защиты жителей его страны

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Неспособность мирового сообщества принудить Израиль выполнять международные законы ведет ситуацию к взрыву с непредсказуемыми последствиями. Об этом заявил президент Государства Палестина Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. О состоявшихся между ними переговорах сообщило палестинское агентство WAFA.

Палестинский лидер подчеркнул, что "неспособность мирового сообщества применить к Израилю международные резолюции, а также продолжающееся угнетение палестинского народа подталкивают ситуацию к взрыву, последствия которого никто не может предугадать". Аббас указал на необходимость обеспечения международной защиты палестинцев и "прекращения израильской агрессии против исламских и христианских святынь, расположенных в городе Иерусалиме, особенно против мечети Аль-Акса".

Как указывает WAFA, Блинкен в разговоре с президентом Палестины подчеркнул, что "США работают со всеми сторонами, чтобы остановить эскалацию напряженности" вокруг сектора Газа и заявил о важности "сохранения и поддержания связей".