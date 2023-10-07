МИД ЮАР призвал к прекращению насилия между Израилем и Палестиной

Южно-Африканская Республика выразила "серьезную обеспокоенность" эскалацией палестино-израильского конфликта

ПРЕТОРИЯ, 7 октября. /ТАСС/. ЮАР серьезно обеспокоена эскалацией палестино-израильского конфликта и призывает к немедленному прекращению насилия, сдержанности и миру. Об этом заявил МИД республики.

"Южно-Африканская Республика выражает серьезную обеспокоенность нынешней разрушительной эскалацией палестино-израильского конфликта, - говорится в заявлении. - Новый конфликт возник в результате продолжающейся незаконной оккупации палестинских земель, продолжающегося расширения поселений, осквернения мечети Аль-Акса и христианских святынь, а также продолжающегося притеснения палестинского народа. Регион отчаянно нуждается в заслуживающем доверия мирном процессе, который будет соответствовать призывам к решению проблемы двух государств, справедливому и всеобъемлющему миру между Израилем и Палестиной, изложенным во множестве резолюций ООН".

"Насилие, убийства, тюремное заключение, принудительное переселение, незаконные поселения и продолжающаяся осада Газы не способствуют разрешению конфликта, - подчеркнул МИД ЮАР. - Внимание необходимо срочно уделить решению вопросов окончательного статуса, таких как границы, статус Иерусалима, освобождение политических заключенных и право на возвращение. Никакой реальный и прочный мир в Израиле, Палестине и регионе невозможен без справедливого и всеобъемлющего урегулирования конфликта. Израильтяне, палестинцы и регион не выиграют ничего от эскалации напряженности, роста насилия, нестабильности и затяжного насильственного конфликта".