8 октября, 09:40

FT: талибы в Афганистане обратятся с просьбой о помощи в связи с землетрясением

Глава политического офиса талибов в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин отметил, что обратится к международному сообществу с просьбой о помощи, поскольку нужно "построить дома" тем мирным жителям, кто их лишился из-за происшествия

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) намерено попросить международное сообщество о помощи после разрушительного землетрясения, произошедшего на западе Афганистана. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу политического офиса талибов в Дохе Мохаммада Сохаила Шахина.

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"Необходимы еда, палатки и медикаменты. Целые деревни и жилые дома были разрушены", - сказал он изданию.

Шахин отметил, что обратится к международному сообществу с просьбой о помощи, поскольку нужно "построить дома" тем мирным жителям, кто их лишился из-за удара стихии. "Но это программа на долгосрочную перспективу. Срочно нам нужно продовольствие", - указал он. 

Теги:
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