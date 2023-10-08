FT: талибы в Афганистане обратятся с просьбой о помощи в связи с землетрясением

Глава политического офиса талибов в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин отметил, что обратится к международному сообществу с просьбой о помощи, поскольку нужно "построить дома" тем мирным жителям, кто их лишился из-за происшествия

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) намерено попросить международное сообщество о помощи после разрушительного землетрясения, произошедшего на западе Афганистана. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу политического офиса талибов в Дохе Мохаммада Сохаила Шахина.

"Необходимы еда, палатки и медикаменты. Целые деревни и жилые дома были разрушены", - сказал он изданию.

Шахин отметил, что обратится к международному сообществу с просьбой о помощи, поскольку нужно "построить дома" тем мирным жителям, кто их лишился из-за удара стихии. "Но это программа на долгосрочную перспективу. Срочно нам нужно продовольствие", - указал он.