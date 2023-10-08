Нетаньяху провел телефонный разговор с Шольцем, Зеленским, Мелони и Сунаком

Лидеры Великобритании, Германии, Италии и Украины выразили свою поддержку еврейскому государству в его борьбе с ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. Лидеры Великобритании, Германии, Италии и Украины в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразили свою поддержку еврейскому государству в его борьбе с ХАМАС. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией израильского премьера.

"Премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху сегодня провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице канцелярии в соцсети Х (ранее Twitter). - Все лидеры выразили безоговорочную поддержку права Израиля защищать себя столько, сколько потребуется".