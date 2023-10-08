Шольц заявил об усилении в ФРГ охраны еврейских учреждений

Канцлер Германии также осудил тех, кто в ходе несогласованных спонтанных демонстраций поддерживал действия радикалов

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине, выступая со специальным заявлением.

"Мы усилили защиту еврейских и израильских объектов", - сказал он.

Также Шольц осудил тех, кто в ходе несогласованных спонтанных демонстраций поддерживал действия радикалов. В частности, такой инцидент произошел накануне в берлинском районе Нойкёльн.

Кроме того, канцлер заявил, что Германия поддерживает право Израиля на самооборону, самым решительным образом осуждает действия палестинских радикалов. По его словам, ранее он провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и донес до него германскую позицию. "Безопасность Израиля отвечает государственным интересам Германии, - сказал он. - В соответствии с этим мы будем действовать".

Также Шольц сказал, что обсудит ситуацию в Израиле с президентом США Джо Байденом, французским лидером Эмманюэлем Макроном и премьером Великобритании Риши Сунаком.