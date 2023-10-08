8 октября, 14:36
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: в Нигере суд постановил освободить сына свергнутого президента Базума

По данным портала Alwihda, основанием является превышение полномочий нынешнего руководства страны при задержании Салема Мохамеда Базума

ПРЕТОРИЯ, 8 октября. /ТАСС/. Суд Ниамея постановил немедленно освободить сына отстраненного от власти президента страны Салема Мохамеда Базума на том основании, что власти превысили свои полномочия, задержав его. Об этом сообщил чадский новостной портал Alwihda, опубликовав судебное решение.

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"Салем Мохамед Базум является жертвой неправомерных действий", - говорится в нем. С момента государственного переворота он содержится вместе с отцом и матерью в изоляции под охраной военных.

В суд Ниамея в начале октября был также подан иск от имени лишенного военными власти президента страны Мохамеда Базума с требованием немедленного освобождения. Аналогичный иск подан также в суд Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) и Совет по правам человека ООН. 

Теги:
НигерБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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