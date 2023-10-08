СМИ: Блинкен не смог убедить арабские страны осудить нападение на Израиль

По информации Axios, Госсекретарь США общался с несколькими министрами иностранных дел арабских стран, заключивших мирные соглашения с израильским государством

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен пытался убедить некоторые арабские государства осудить нападение на Израиль, но они этого не сделали. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

По его информации, Блинкен общался с несколькими министрами иностранных дел арабских стран, заключивших мирные соглашения с Израилем, и попросил их осудить нападение ХАМАС. Однако они этого не сделали, подчеркивает портал.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.