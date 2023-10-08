Президент Израиля считает уместным создание единого чрезвычайного правительства

Ицхак Герцог отметил, что "пришло время для единства внутри народа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с телеобращением к нации, в котором призвал израильтян к единству перед лицом нападения со стороны палестинских радикалов из ХАМАС и высказался за формирование в этих условиях правительства национального единства с участием оппозиционных политиков.

"Пришло время для единства внутри народа, Кнессета (парламент Израиля - прим. ТАСС) и для правительства единства", - сказал глава еврейского государства, чье выступление транслировало национальное телевидение.

"Мы сражаемся за наше право жить здесь, как свободный народ. Мы должны восстать от нашего отчаяния и обрушиться на врага. Эта война не завершится в одно мгновение. Наши враги предпринимают большие усилия в области психологической войны, им не победить, потому что мы сильны. Израильский дух всегда будет побеждать наших врагов", - сказал Герцог.

Ранее лидер парламентской оппозиции Яир Лапид встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и по итогам встречи выразил готовность отложить в сторону политические разногласия и сформировать правительство национального единства. Вслед за этим Нетаньяху предложил и Лапиду, и второму лидеру оппозиции Бени Ганцу рассмотреть возможность создание единого кабмина.