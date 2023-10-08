Талибы призвали ООН повлиять на Израиль из-за прекращения поставок в Газу

Представитель МИД талибов Абдул Кахар Балхи отметил, что эти действия Израиля противоречат международному праву

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"(запрещено в РФ) выразило обеспокоенность в связи с тем, что Израиль прекратил поставлять электроэнергию, еду и воду в сектор Газа, а также обратилось к ООН с призывом не дать Тель-Авиву "наказывать палестинцев за свои неудачи в боях".

"Мы глубоко обеспокоены недавним решением сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) лишить людей в осажденном секторе Газа необходимых ресурсов, таких как электричество, еда и водоснабжение", - написал представитель МИД талибов Абдул Кахар Балхи в соцсети X (ранее Twitter). Он отметил, что эти действия Израиля противоречат международному праву.

"Мы призываем все страны и ведущие международные организации, особенно ООН, выполнить свои обязательства и не дать израильскому режиму апартеида коллективно наказать преследуемый палестинский народ из-за неудач израильских сил безопасности", - добавил Балхи.