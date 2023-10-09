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Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля заявила, что ведет бои с боевиками на территории страны более 40 часов

Пресс-служба армии сообщила, что израильские военные проводят поисковые мероприятия, в том числе в населенных районах, ведут перестрелки с боевиками и охраняют местных жителей

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Израильские военные более 40 часов продолжают бои против проникших на территорию страны со стороны сектора Газа палестинских боевиков. Об этом сообщила в воскресенье вечером пресс-служба израильской армии.

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"Регулярные и резервные сухопутные подразделения совместно с силами безопасности ведут продолжительные бои в [израильских] населенных пунктах, окружающих сектор Газа, и остановили сотни террористов в этих населенных пунктах, на линии границы [с сектором Газа] и на побережье за последние 40 часов", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что израильские военные проводят поисковые мероприятия, в том числе в населенных районах, ведут перестрелки с боевиками и охраняют местных жителей. Одновременно с боями продолжается мобилизация резервистов, добавили в армии. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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