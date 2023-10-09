Глава МИД Австрии допускает дальнейшую эскалацию палестино-израильского конфликта

Вена направила в Тель-Авив дополнительный персонал для укрепления своего посольства, отметил Александер Шалленберг

ВЕНА, 9 октября. /ТАСС/. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг опасается, что в ближайшие недели произойдет эскалация палестино-израильского конфликта.

"Нужно исходить из того, что ситуация на месте ухудшится, прежде чем станет лучше. Новости, которые до нас доходят, пугают. Чего стоят одни лишь сообщения о музыкальном фестивале. Боюсь, мы увидели еще не все", - сказал он в эфире радио ORF.

Дипломат ожидает дальнейшую эскалацию. "Ситуация очень нестабильная. Опасаюсь, что мы будем очень активно заниматься ей следующие несколько недель и месяцев", - добавил Шалленберг.

Он отметил, что Вена направила в Тель-Авив дополнительный персонал для укрепления своего посольства. По его словам, около 100 граждан Австрии хотят покинуть Израиль.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что группировка ХАМАС напала на участников музыкального фестиваля Nature Party, проходившего в кибуце Реим, расположенном на юге страны. Члены израильской общественной организации ЗАКА, которая занимается добровольной спасательной деятельностью, обнаружили на месте проведения мероприятия не менее 260 тел.