Минздрав Палестины заявил о 450 погибших с начала эскалации с Израилем

Среди жертв обстрелов 91 ребенок и 61 женщина

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа и во время столкновений на Западном берегу реки Иордан возросло до 450. Об этом говорится в заявлении Минздрава Палестины, размещенном в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, жертвами обстрелов со стороны армии Израиля в секторе Газа стали "436 граждан, в том числе 91 ребенок и 61 женщина", около 2,3 тыс. получили ранения. Еще 14 палестинцев погибли в результате израильских действий на Западном берегу, более 80 ранены.

Как сообщает информационное агентство WAFA, с начала нового витка конфронтации в секторе Газа были полностью разрушены 13 многоэтажных зданий, 159 единиц жилья снесены, более 1 тыс. разрушены частично. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ заявило, что более 70 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.