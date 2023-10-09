Профсоюз American Airlines призвал пилотов отказаться от полетов в Израиль

Глава профсоюза Эд Зихер сослался на указания Госдепартамента о том, что ситуация в Израиле продолжает оставаться непредсказуемой, а "минометные и ракетные обстрелы могут начинаться без предупреждения"

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Профсоюз одной из крупнейших американских авиакомпаний American Airlines потребовал от пилотов приостановить полеты в Израиль на фоне эскалации. Об этом говорится в заявлении организации.

"Неразумно и нецелесообразно сознательно подвергать опасности экипажи и пассажиров наших самолетов, продолжая полеты в зону военных действий. Поэтому после тщательного анализа я распорядился всем пилотам прекратить полеты в Израиль до тех пор, пока мы не будем достаточно уверены в безопасности и спокойствии в этом регионе", - сказал глава профсоюза Эд Зихер, слова которого приводятся в сообщении профсоюза, опубликованном на его сайте.

Он сослался на указания Госдепартамента о том, что ситуация в Израиле продолжает оставаться непредсказуемой, а "минометные и ракетные обстрелы могут начинаться без предупреждения". Зихер также напомнил, что Федеральное управление гражданской авиации США рекомендовало авиакомпаниям "проявлять крайнюю осторожность".