Переход Израиля в состояние войны и помощь от США. Палестино-израильский конфликт

ТАСС, 8 октября. Власти Израиля сообщили о переводе страны в "состояние войны" после начавшегося 7 октября обострения. Министр обороны страны Йоав Галант обещал Газе небывалый ответ, который запомнится на 50 лет.

По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. ранены. В Израиле погибли свыше 700 человек, более 2,2 тыс. получили ранения.

Президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь. По данным министерства обороны, Соединенные Штаты будут предоставлять дополнительную технику и средства, включая боеприпасы. Также США направляют авианосец Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря.

ТАСС собрал основное, что случилось за день.

Состояние войны

Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны", что подразумевает и начало крупных военных операций. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху при этом заявил о завершении первого этапа операции "Железные мечи" в ответ на атаку из сектора Газа и ликвидации большей части сил противника.

Министр обороны Йоав Галант анонсировал, что Израиль нанесет палестинским радикалам из сектора Газа беспрецедентный ответный удар, который будут помнить и через 50 лет.

В воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог выступил с телеобращением к нации, в котором высказался за формирование в этих условиях правительства национального единства с участием оппозиционных политиков.

Число израильтян, погибших после нападения боевиков ХАМАС, уже превысило 700, еще свыше 2,2 тыс. пострадали, сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

Израиль не намерен обсуждать с ХАМАС достижение мира, задача заключается в уничтожении этого движения, указал постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

Цели в секторе Газа

Израильские военные объявили о начале эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных на границе с сектором Газа.

Армия обороны Израиля отчиталась, что ликвидировала более 400 вооруженных террористов в секторе Газа, еще десятки были взяты в плен. Кроме того, поражены штаб-квартира разведки и два связанных с радикальным движением банка. Самолеты ВВС Израиля за последние часы нанесли удары по 120 объектам ХАМАС.

По меньшей мере 44 военнослужащих Армии обороны Израиля погибли после нападения ХАМАС на территорию еврейского государства.

Действия ХАМАС

Боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" - утверждает, что запустило 100 ракет по городу Сдерот, расположенному на юге Израиля.

Палестинские радикалы также сообщили, что их бойцы совершили на рассвете еще одну вылазку в поселения, расположенные на израильской территории близ сектора Газа, и участвовали в ожесточенных столкновениях.

Столкновения с силовиками Израиля наблюдаются на всех палестинских территориях, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

Огонь по туристам в Александрии

В воскресенье в египетском городе Александрия двое туристов из Израиля и египтянин погибли в результате стрельбы, которую устроил полицейский.

По информации источников в силах безопасности Египта, открывший беспорядочный огонь по группе туристов из Израиля находился в наряде, обеспечивающем охрану площади Маншея, расположенной в центральной части города. Группа израильских туристов прибыла в этот район для осмотра древней синагоги. В результате инцидента еще один египтянин получил ранение.

По данным полиции Александрии, полицейский арестован, начатое в его отношении расследование продолжается.

Гуманитарная ситуация

Число погибших в результате израильских ударов по палестинскому сектору Газа возросло до 413, ранены около 2,3 тыс., сообщил Минздрав Палестины.

Число внутренне перемещенных лиц в секторе Газа составляет не менее 73 тыс., отмечает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Палестинское общество Красного Полумесяца выразило обеспокоенность ситуацией в сфере здравоохранения в секторе Газа, предупредив, что запасы лекарственных средств в анклаве закончатся в течение 10 дней.

Всемирная продовольственная программа ООН призывает обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ в пострадавшие районы в Израиле и Палестине.

Удары по Ливану

Ливанское агентство Al Watanyia сообщило об ударах Израиля по пограничному сектору Бастара на юге Ливана. Обстрел возобновился после того, как активисты шиитской партии "Хезболлах" установили палатки в этом районе.

По данным СМИ, отряд бойцов "Хезболлах" обстрелял три израильские военные позиции в пограничном районе Шебаа, в том числе радиолокационную станцию.

В свою очередь Армия Израиля заявила, что наносит ответные удары по территории Ливана и готова "ко всем сценариям".

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился начать подготовку к эвакуации населенных пунктов на севере страны, расположенных рядом с ливанской границей.

Международная реакция

За обеспечение независимости Палестины выступают несколько стран, в числе которых Китай и Турция. В частности, МИД КНР и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своих заявлениях отметили, что только так можно добиться мира на Ближнем Востоке.

В свою очередь лидеры Великобритании, Германии, Италии и Украины в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразили свою поддержку еврейскому государству в его борьбе с ХАМАС.

Помощь США

Американский президент Джо Байден сообщил в телефонном разговоре израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что администрация Соединенных Штатов направила помощь Армии обороны Израиля.

В свою очередь американский министр обороны Ллойд Остин в распространенном письменном заявлении сообщил, что правительство США "будет оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительную технику и средства, включая боеприпасы". Кроме того, авианосец Gerald R. Ford направлен в восточную часть Средиземного моря.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США на текущий момент не располагают какими-либо свидетельствами, которые позволили бы говорить, что за атакой ХАМАС на Израиль стоит Иран. Он также подчеркнул, что количество боевиков, принимавших участие в атаке на Израиль 7 октября, составляло около 1 тыс. человек.

В Вашингтоне также отметили, что не получали заранее предупреждений от третьих стран об атаках против Израиля.

Ситуация с россиянами

Росавиация ввела ограничения с 03:00 мск 8 октября на ночные рейсы из РФ в Израиль. Пресс-служба Минэкономразвития РФ сообщила, что российским туроператорам и турагентам рекомендуется приостановить продажу туров в Израиль. В свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подтвердила, что российские туроператоры будут следовать этим рекомендациям.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова, сведения о пострадавших или погибших россиянах на территории Палестины не поступали. При этом представительство РФ в Рамалле составляет списки российских граждан на случай эвакуации из сектора Газа.

Кроме того, сотрудники российского посольства в Израиле проверяют информацию о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС в ходе нападения на южные районы страны, на текущий момент нет подтверждения тому, что у похищенных женщин было гражданство РФ.

Однако посол Израиля в Москве отмечает, что количество заложников, взятых ХАМАС, высокое, среди них могут быть граждане России.