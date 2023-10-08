Эрдоган считает возможным мир на Ближнем Востоке только при независимости Палестины

Президент Турции имел в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года

СТАМБУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоан заявил, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины, имея в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года.

"Обеспечение стабильного мира на Ближнем Востоке возможно только при окончательном решении палестинской проблемы. Нет необходимости в разжигании огня, у справедливого мира нет проигравших, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств. Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для скорейшего прекращения противостояния и снижения напряженности", - сказал турецкий лидер на церемонии восстановления ассирийской церкви Девы Марии в Стамбуле. Выступление транслировал телеканал TRT Haber.

"К сожалению, Иерусалим, который на протяжении веков считался землей мира, превратился в символ напряженности, где нарушаются права мусульман. Признание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме является настоятельной необходимостью, которую нельзя откладывать", - подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган также призвал к немедленному прекращению насилия в конфликте между Израилем и Палестиной.