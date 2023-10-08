8 октября, 14:36,
обновлено 8 октября, 15:23
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган считает возможным мир на Ближнем Востоке только при независимости Палестины

Президент Турции имел в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года

СТАМБУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоан заявил, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины, имея в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

"Обеспечение стабильного мира на Ближнем Востоке возможно только при окончательном решении палестинской проблемы. Нет необходимости в разжигании огня, у справедливого мира нет проигравших, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств. Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для скорейшего прекращения противостояния и снижения напряженности", - сказал турецкий лидер на церемонии восстановления ассирийской церкви Девы Марии в Стамбуле. Выступление транслировал телеканал TRT Haber.

"К сожалению, Иерусалим, который на протяжении веков считался землей мира, превратился в символ напряженности, где нарушаются права мусульман. Признание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме является настоятельной необходимостью, которую нельзя откладывать", - подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган также призвал к немедленному прекращению насилия в конфликте между Израилем и Палестиной. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация