8 октября, 15:43,
обновлено 8 октября, 16:23
Палестино-израильский конфликт

В представительстве РФ рассказали о столкновениях с силовиками Израиля по всей Палестине

Пресс-секретарь представительства при ПНА Алия Зарипова отметила, что ситуация вблизи представительства, как и в целом на западном берегу реки Иордан, остается стабильно напряженной

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Столкновения с силовиками Израиля наблюдаются на всех палестинских территориях. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

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"Ситуация вблизи представительства, как и в целом на западном берегу реки Иордан, остается стабильно напряженной, - указала она. - На всех палестинских территориях продолжаются спорадические столкновения с израильскими силовиками".

По словам пресс-секретаря, "непосредственной угрозы функционированию российского загранучреждения нет". 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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