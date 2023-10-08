В представительстве РФ рассказали о столкновениях с силовиками Израиля по всей Палестине

Пресс-секретарь представительства при ПНА Алия Зарипова отметила, что ситуация вблизи представительства, как и в целом на западном берегу реки Иордан, остается стабильно напряженной

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Столкновения с силовиками Израиля наблюдаются на всех палестинских территориях. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

"Ситуация вблизи представительства, как и в целом на западном берегу реки Иордан, остается стабильно напряженной, - указала она. - На всех палестинских территориях продолжаются спорадические столкновения с израильскими силовиками".

По словам пресс-секретаря, "непосредственной угрозы функционированию российского загранучреждения нет".