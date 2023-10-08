8 октября, 08:01,
обновлено 8 октября, 08:23
Палестино-израильский конфликт

Боевое крыло ХАМАС утверждает, что запустило 100 ракет по Сдероту

Город расположен на юге Израиля

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" - утверждает, что запустило 100 ракет по городу Сдерот, расположенному на юге Израиля. Соответствующее заявление палестинские боевики опубликовали в своем Telegram-канале.

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"Бригады Изэддина аль-Кассема наносят массированный удар по оккупированному Сдероту, выпущено 100 ракет в ответ на бомбардировку убежищ", - утверждает боевое крыло ХАМАС.

Палестинские радикалы также сообщили, что их бойцы совершили на рассвете еще одну вылазку в поселения, расположенные на израильской территории близ сектора Газа, и "участвуют в ожесточенных столкновениях". "Сегодня ночью и на рассвете нам удалось провести операции по проникновению для укрепления наших сил бойцами и техникой в ряде мест на оккупированных территориях", - говорится в заявлении. Боевики утверждают, что столкновения идут в районах городов Офаким, Сдерот и населенных пунктах Яд-Мордехай и Кфар-Аза. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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