В Израиле сообщили о гибели 44 военнослужащих страны в столкновениях с боевиками ХАМАС

По словам представителя армии Авихая Адраи, среди них были как солдаты, так и офицеры

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 44 военнослужащих Армии обороны Израиля погибли после нападения палестинского радикального движения ХАМАС на территорию еврейского государства.

Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил представитель армии Авихай Адраи.

"На данный момент Армия обороны Израиля потеряла убитыми в ожесточенных столкновениях с боевиками 44 военнослужащих, среди которых были как солдаты, так и офицеры", - сказал Адраи, подчеркнув, что израильские силы "ликвидировали сотни" сторонников ХАМАС.