8 октября, 17:24,
обновлено 8 октября, 17:51
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили о гибели 44 военнослужащих страны в столкновениях с боевиками ХАМАС

По словам представителя армии Авихая Адраи, среди них были как солдаты, так и офицеры

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 44 военнослужащих Армии обороны Израиля погибли после нападения палестинского радикального движения ХАМАС на территорию еврейского государства.

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Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил представитель армии Авихай Адраи.

"На данный момент Армия обороны Израиля потеряла убитыми в ожесточенных столкновениях с боевиками 44 военнослужащих, среди которых были как солдаты, так и офицеры", - сказал Адраи, подчеркнув, что израильские силы "ликвидировали сотни" сторонников ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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