Reuters: ХАМАС два года изображал нежелание вступать в бой и неготовность к нему

Агентство отметило, что нападение стало самым масштабным прорывом израильской обороны со времен арабо-израильского конфликта 1973 года

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Боевики палестинского движения ХАМАС в течение двух лет проводили масштабную кампанию по дезинформации израильских спецслужб, делая вид, что не настроены на конфронтацию с Израилем и не готовы к ней, что позволило им "застать страну врасплох" во время нападения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ХАМАС и израильских спецслужбах.

"[Боевики] ХАМАС создали у Израиля впечатление, что они не готовы к бою. В последние месяцы разведка ХАМАС применила беспрецедентные меры, чтобы ввести Израиль в заблуждение. Она создавала у общественности впечатление, что группировка не желает вступать в бой или конфронтацию с Израилем, одновременно занимаясь подготовкой к этой масштабной операции", - сообщил агентству источник, близкий к ХАМАС. Нападение стало самым масштабным прорывом израильской обороны со времен арабо-израильского конфликта 1973 года, пишет Reuters. В течение последних двух лет члены палестинского движения проводили компанию по дезинформации, которая должна была убедить Израиль в незаинтересованности ХАМАС в дальнейшей эскалации конфликта, указывает агентство.

Еврейское государство было уверено в том, что лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар был заинтересован в налаживании эффективного управления сектором, а не в дальнейшей эскалации конфликта, сообщил агентству источник в израильских службах безопасности. Еще один источник в спецслужбах, слова которого приводит Reuters, признал, что боевикам "удалось обмануть" израильских военных. "Они заставили нас думать, что им нужны деньги, однако все это время они занимались подготовкой", - сказал он.

Как отмечает агентство, в последние два года ХАМАС не предпринимал агрессивных действий против Тель-Авива, в то время как ответственность за ряд нападений и ракетных обстрелов брала на себя группировка "Исламский джихад", также базирующаяся в секторе Газа. Подобная политика группировки вызвала критику со стороны некоторых сторонников, в том числе президента Палестины Махмуда Аббаса и возглавляемого им движения ФАТХ. Однако соблюдение режима секретности и тайная подготовка около 1 тыс. боевиков, задействованных в операции, позволили преодолеть усилия израильских спецслужб по предотвращению террористических атак, отмечает Reuters.

Ход операции

Близкий к ХАМАС источник Reuters сообщил, что операция в Израиле была разделена на четыре фазы. В ходе первого этапа с территории сектора Газа было выпущено около 3 тыс. ракет, а также был организован воздушный десант боевиков, которые пересекли границу на дельтапланах.

Как только бойцы на дельтапланах приземлились, они оцепили местность, в операции начали принимать участие служащие подразделения специального назначения, они организовали штурм укреплений, отделяющих Газу от территории еврейского государства. Боевики использовали взрывчатку, чтобы прорвать заграждения, а затем проехали в образовавшиеся бреши на мотоциклах. Позже, с помощью бульдозеров они расчистили образовавшийся путь, что позволило боевикам ХАМАС на автомобилях присоединиться к атаке, указывает Reuters.