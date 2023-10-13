Разведка США считает маловероятным вступление "Хезболлах" в палестино-израильский конфликт

По данным The Washington Post, Израиль и "Хезболлах" перешли к политике "взаимного сдерживания" после подписания между Израилем и Ливаном "исторического соглашения" в октябре 2022 года, согласно которому страны договорились о демаркации спорных морских границ

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Вступление ливанской шиитской группировки "Хезболлах" в палестино-израильский конфликт на стороне ХАМАС маловероятно, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на утекший в сеть совершенно секретный документ, подготовленный американскими разведслужбами.

В соответствии с ним, аналитики США в феврале 2023 года полагали, что между "Хезболлах" и Израилем "установился предсказуемый, пускай и агрессивный," баланс, который "снижал вероятность полноценного военного противостояния" между сторонами. Как считали тогда в Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил США, Израиль и "Хезболлах" перешли к политике "взаимного сдерживания" после подписания между Израилем и Ливаном "исторического соглашения" в октябре 2022 года, согласно которому страны договорились о демаркации спорных морских границ. На практике это означало, что стороны "сохраняли готовность" применять силовые меры воздействия, однако "не переходили исторически сложившихся границ взаимодействия", избегая человеческих жертв и отвечая на провокации "пропорциональным образом". Этим оценкам сейчас предстоит "проверка на практике" в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке, отмечают обозреватели газеты.

12 октября на пресс-конференции в Тель-Авиве госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о том, задействуют ли США свой военный потенциал в регионе в случае необходимости, если ливанская шиитская группировка "Хезболлах" нападет на Израиль с севера и откроет второй фронт, отметил, что власти Соединенных Штатов не допустят такой ситуации. По его словам, "президент [США Джо] Байден четко заявил, что никто - ни государственные, ни негосударственные субъекты - не должен пытаться воспользоваться этим моментом".