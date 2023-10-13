Республиканцы поддержали выдвижение Джордана кандидатом в спикеры Палаты представителей

Конкуренцию законодателю на голосовании составлял конгрессмен-республиканец от штата Джорджия Остин Скотт

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Республиканец Джим Джордан заручился поддержкой большинства коллег-однопартийцев в Палате представителей Конгресса для выдвижения своей кандидатуры на пост ее спикера. Об этом сообщило агентство Associated Press по итогам закрытого внутрипартийного голосования республиканской фракции в нижней палате Конгресса по вопросу о кандидатах на должность ее спикера.

На этот пост претендовали двое конгрессменов-республиканцев - Джордан (от штата Огайо) и Остин Скотт (от Джорджии). Победителем в голосовании, проведенном республиканцами, стал Джордан. Ему теперь предстоит предпринять попытку преодолеть настоящий внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей, чтобы добиться избрания спикером. Не исключено, что голосование в нижней палате Конгресса по этому вопросу может состояться только на следующей неделе ввиду продолжающихся между республиканцами в ней ожесточенных споров.

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение с поста спикера республиканца Кевина Маккарти (от Калифорнии). Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. С тех пор временно исполняет эти обязанности республиканец Патрик Макгенри (от Северной Каролины). До избрания нового спикера работа нижней палаты Конгресса остается практически парализованной. В нынешней ситуации конгрессмены не уполномочены проводить голосования по значимым вопросов, например по поводу бюджета на 2024 финансовый год, который начался 1 октября, а также по выделению Украине и Израилю новой крупной военной помощи. Причем процедуру отстранения Маккарти от должности инициировали правые круги Республиканской партии в Палате представителей.

После ухода Маккарти с должности наиболее вероятными его сменщиками оказались Джордан и другой конгрессмен-республиканец - Стивен Скалис (от Луизианы). Большинство республиканцев в нижней палате лишь пару дней назад поддержали стремление Скалиса бороться за пост спикера - третий по значимости в государственной иерархии США, после чего Джордан сошел с дистанции. Однако Скалису все же не удалось заручиться поддержкой однопартийцев в таких масштабах, чтобы гарантировать себе назначение спикером. В связи с этим он в четверг взял самоотвод.

После этого во внутрипартийную схватку вновь вступил Джордан, о поддержке кандидатуры которого ранее заявил предыдущий президент США республиканец Дональд Трамп. А в пятницу утром о готовности побороться с Джорданом за мандат спикера объявил Скотт.

Республиканцы контролируют по итогам промежуточных выборов ноября 2022 года Палату представителей. Для избрания ее спикером нужно получить голоса 217 конгрессменов.