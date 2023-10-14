14 октября, 01:56,
обновлено 14 октября, 04:20
Палестино-израильский конфликт

Япония направила военные самолеты для эвакуации своих граждан из Израиля

Также власти страны планируют организовать чартерный рейс, предположительно, через Дубай

ТОКИО, 14 октября. /ТАСС/. Два транспортных самолета C-2 Сил самообороны Японии вылетели в Джибути, после чего в случае необходимости будут использованы для эвакуации японских граждан из Израиля. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Вместе с ними в Джибути, где расположена база Сил самообороны Японии, также отправился военный самолет-заправщик KC-767.

О решении направить военную авиацию ранее объявил премьер-министр Фумио Кисида. В 2023 году Япония уже использовала аналогичный метод эвакуации своих граждан из Судана. При этом самолеты Сил самообороны Японии планируется задействовать в том случае, если возникнут какие-либо проблемы с эвакуацией гражданскими судами.

В субботу японские власти также должны организовать чартерный рейс для вывоза своих граждан из Израиля в связи с обострением палестино-израильского конфликта. По соображениям безопасности информация о том, сколько человек планируется вывезти, не разглашалась. Ожидается, что этот рейс будет организован через Дубай. При этом по крайней мере 51 японец в субботу покинул Израиль на самолете ВВС Южной Кореи, которая также проводит эвакуацию своих граждан из региона. 

Теги:
ЯпонияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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